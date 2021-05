Un’altra tragedia sul lavoro in Italia.

Un uomo di 49 anni, Armando Rocco Mita, è morto questa mattina nelle campagne di San Mauro Forte, in provincia di Matera, in seguito a un incidente in trattore.

La vittima era alla guida del mezzo agricolo in un terreno, in contrada "Salice", zona collinare, quando all'improvviso - secondo la prima ricostruzione dell'incidente - il trattore si è ribaltato.

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti il personale del pronto soccorso del 118 e i carabinieri. I soccorsi si sono però rivelati vani: l’uomo è morto sul colpo.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.

(Unioneonline/l.f.)

