Dramma nel Modenese. Una giovane mamma di 35 anni è morta dopo un trattamento estetico al seno fatto in casa.

Ad eseguire il trattamento è stata una donna straniera non si sa se e quanto qualificata che, non appena visti i primi sintomi del malore, si è data alla fuga ed è tuttora ricercata.

La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio a Maranello. La vittima è Samantha Migliore, che a novembre 2020 era sopravvissuta a un tentato omicidio da parte dell’ex fidanzato, che le aveva sparato alla testa. Proprio lunedì scorso l’uomo è stato condannato in appello a sette anni per il tentato femminicidio.

Sulla vicenda indagano i carabinieri, allertati dai familiari della vittima che erano in casa. Al momento di una puntura, una sorta di infiltrazione al seno a fini estetici, erano presenti in casa l’attuale marito della donna e altri conoscenti che al manifestarsi del malore hanno chiamato i soccorsi, mentre la sedicente estetista è scappata. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimare per circa un’ora la 35enne, morta subito dopo l’arrivo all’ospedale di Baggiovara a Modena.

Sarà l’autopsia a stabilire le cause della morte, tra le prime ipotesi uno choc anafilattico o un arresto cardiocircolatorio. Al momento non si sa neanche che tipo di sostanza le sia stata iniettata.

