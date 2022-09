Tragico incidente durante una gita in montagna nel Lecchese, a perdere la vita è stato un 67enne di origine sarda.

L’uomo, Giorgio Congiu, residente a San Giuliano Milanese, era andato a cercare funghi nei boschi di Tremenico, in località Gorle. Mentre camminava in una zona particolarmente impervia è precipitato in un dirupo facendo un volo di quasi 100 metri. Il dramma è avvenuto sotto gli occhi della moglie, che ha dato subito l’allarme chiamando il 112 per chiedere aiuto.

Scattati i soccorsi, sul posto è arrivato anche l’elicottero del 118 ma i medici non hanno potuto far niente per salvare il 67enne.

Dall’inizio del mese quello avvenuto domenica mattina è il terzo incidente mortale in Lombardia.

(Unioneonline/s.s.)

