Stava andando in Sardegna con la fidanzata, erano partiti da Milano in moto. Ma un incidente ha fermato il loro viaggio e il centauro ha subìto l’amputazione di una gamba.

Una tragedia andata in scena sulla Fi-Pi-Li in direzione Livorno-Calambrone.

Il 26enne e la 23enne dovevano raggiungere l’imbarco per l’Isola per motivi di lavoro. Ancora non è chiaro cosa sia accaduto ma la moto ha sbandato, forse per l’alta velocità ma è ancora tutto da appurare, ed è finita contro la barriera in cemento del new jersey a uno svincolo.

I soccorsi immediati hanno salvato la vita al 26enne, impedendo che morisse dissanguato a seguito dell’amputazione della gamba. Sul posto è arrivato anche l’elicottero che lo ha portato in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa, mentre la compagna è stata trasportata, in condizioni non gravi, a Livorno.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata