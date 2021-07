Quando i carabinieri hanno bussato alla porta della sua camera d’albergo, ha tentato di fuggire ma è precipitato al suolo ed è morto sul colpo.

È successo questa mattina a Bibione, nel Veneziano.

L’uomo, un turista tedesco di 44 anni, era ospite di un hotel a 5 stelle. Era stato segnalato alle forze dell’ordine – non è chiaro per quale motivo – che lo hanno quindi raggiunto per parlare con lui. A quel punto però, si è verificata la tragedia. La caduta è avvenuta dal quinto piano. Inutili i soccorsi.

