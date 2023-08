Un uomo che ha provato a entrare ieri notte, poco prima dell'una, nella sede di Sky in via Rogoredo, a Milano, è stato bloccato dalle guardie giurate presenti ha accusato un malore.

Da quanto riferito era in evidente stato di alterazione e parlava una lingua straniera. I vigilantes hanno provato a rianimarlo e intanto hanno chiamato i soccorsi che quando sono arrivati sul posto lo hanno trovato in arresto cardiaco e lo hanno trasferito al San Raffaele dove i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sulla vicenda indaga la squadra mobile di Milano.

