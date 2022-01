Aveva un po’ colpito il silenzio degli ultimi giorni di Mario Draghi. Il premier, con il boom dei contagi e con tre decreti in due settimane per arginare il dilagare della variante Omicron (obbligo vaccinale per gli over 50 compreso), ha deciso di non tenere conferenze stampa neanche dopo l’approvazione dell’ultimo dl, fonte di forti contrasti in cabina di regia e Consiglio dei ministri.

Lunedì, alla riapertura di scuola e altre attività, con l’entrata in vigore dell’obbligo di Super green pass in altri ambiti come quello dei trasporti, il presidente del Consiglio terrà una conferenza stampa, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi.

La conferenza stampa servirà per illustrare il pacchetto di misure messe in campo nelle ultime settimane, da ultimo l’obbligo vaccinale per gli over 50 in vigore da oggi.

In un primo momento si era ipotizzato di tenerla giovedì, dopo l’ok al decreto sostegni con gli aiuti per le attività colpire dalla nuova stretta, poi si è deciso di svolgerla lunedì.

