E’ stato fermato il presunto assassino di Rosa Alfieri, la ragazza di 23 anni uccisa ieri a Grumo Nevano, in provincia di Napoli. La giovane è stata trovata morta nell’abitazione di un vicino: secondo le prime informazioni sarebbe stata strangolata.

Ed è stato proprio quel vicino, di cui si erano perse le tracce ieri, a venire arrestato a Napoli. I sospetti si sono concentrati subito su di lui.

L’uomo ha vagato per tutta la notte, quindi ha avuto un malore e per questo motivo si è rivolto ai medici dell'ospedale San Paolo nella zona di Fuorigrotta a Napoli. Due agenti di polizia, impegnati in un altro servizio, lo hanno riconosciuto grazie alle foto segnaletiche e lo hanno fermato.

LA TRAGEDIA – Rosa Alfieri viveva in un appartamento al primo piano di un antico edificio, insieme con la sua famiglia. La tragedia è avvenuta in un piccolo appartamento al piano terra che da poco era occupato dall'uomo fermato.

"Un dolore immenso, il lutto della famiglia della giovane donna è il dolore dell'intera comunità cittadina – ha detto il sindaco di Grumo Nevano, Gaetano Di Bernardo -. Nelle prossime ore con la giunta decideremo le iniziative per essere concretamente vicini alla famiglia. Siamo sconvolti. Qui ci conosciamo quasi tutti e il dolore delle famiglie coinvolte è il nostro dolore”.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata