Gravissimo il bilancio dell’incidente stradale avvenuto all’alba di oggi ad Andria lungo la strada provinciale che collega la città a Trani, nel Barese. Due ragazzi hanno perso la vita, altri sette sono rimasti feriti nello scontro che ha coinvolto tre autovetture.

Le vittime – morte sul colpo – avevano 20 e 29 anni, gli altri hanno tra i 18 e i 22 anni. I feriti sono tutti ricoverati con riserva di prognosi negli ospedali di Andria, Barletta e Trani. Per alcuni di loro la situazione è critica.

Il ferito più giovane è in osservazione a Bisceglie, con diversi traumi anche alla testa. Nello stesso ospedale è stato portato anche un 22enne, poi trasferito ad Andria con una emorragia cerebrale. A Foggia, dal "Dimiccoli" di Barletta, è stata trasferita una 21enne, per trauma toracico. È il policlinico di Bari, invece, la destinazione di una 22enne, con trauma toracico e dissezione dell'aorta. Un altro giovane è ricoverato in rianimazione ad Andria, con trauma cranico e toracico. Una 21enne è in neurochirurgia ad Andria e un coetaneo si trova in osservazione dopo aver riportato diverse fratture.

Sul posto i soccorritori, i Vigili del fuoco, la Polizia e i Carabinieri, che dovranno accertare le cause e la dinamica dell'incidente.

