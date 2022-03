Entrano in vigore oggi, 1 marzo, le agevolazioni per l’ingresso in Italia da chi arriva dai Paesi extra Ue con lo stop alla quarantena come prevede l’ordinanza firmata nei giorni scorsi dal ministro Roberto Speranza.

Per chi entra nel nostro Paese valgono quindi le stesse regole indipendentemente dalla provenienza, ossia una delle condizioni del Green pass base: certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test negativo. Nel caso di mancanza di uno di questi elementi si applicherà la quarantena di 5 giorni con l'obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di questo periodo.

Le certificazioni possono essere esibite in formato digitale o cartaceo. Mentre i bambini di età inferiore ai sei anni sono esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico.

Si mantiene intanto stabile, senza nuovi picchi, il tasso di occupazione dei posti letto per pazienti Covid sia nelle terapie intensive sia nei reparti ospedalieri di area medica. Secondo gli ultimi dati di Agenas, pubblicati ieri, è ferma all'8% l'occupazione delle terapie intensive e a superare la soglia di allerta del 10%, sono Marche (all'11%), Sardegna (12%) e Lazio (al 13%). Mentre resta al 17% l'occupazione dei posti nei reparti di area non critica e tutte le regioni o province autonome superano la soglia di allerta del 15%, tranne Emilia Romagna, Lombardia, Molise, Pa Trento, Pa Trento, Piemonte e Veneto.

