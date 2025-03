Sospesa dall’impiego e dallo stipendio Elena Maraga, 29 anni residente nell’hinterland trevigiano, finita al centro delle polemiche dopo che è stato scoperto il suo profilo sulla piattaforma per adulti Onlyfans.

La donna è assunta con un contratto a tempo indeterminato come maestra di una scuola dell’infanzia cattolica della provincia di Treviso, ma qualcuno ha scoperto la sua attività parallela.

La scuola le ha prima chiesto di cancellare il profilo ma lei si è rifiutata, poi ieri si è svolto un incontro nell'istituto, che contesta alla giovane una condotta non in linea con l'impronta religiosa della struttura.

Oggi la decisione di sospenderla. Ma a sostegno della maestra si erano espressi anche diversi genitori, che apprezzano il suo lavoro con i bimbi e la definiscono “fantastica”. Per molti questa occupazione “esterna” non influisce sulla sua attività educativa, non è così evidentemente per la scuola.

Elena, in alcune interviste rilasciate in questi giorni, dichiarandosi «adulta e consapevole», si è detta per niente imbarazzata di mettersi in mostra. «Il mio corpo è frutto di duro lavoro nel body building, ritengo giusto valorizzarlo, anche economicamente».

Criticando un’Italia un po’ bigotta, l’insegnante lamenta anche il suo stipendio da 1.200 euro al mese (“insostenibile”). «Per questo avevo già considerato altre carriere. Conosco amiche che guadagnano molto bene. Io ho semplicemente pensato che sono fiera dei risultati fisici che ho ottenuto e mi piace mostrarli».

