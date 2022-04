Non ce l’ha fatta l’infermiera travolta sulla tangenziale est di Milano mentre prestava soccorso a un’altra donna rimasta coinvolta in un incidente stradale.

La donna, 41 anni, è morta questo pomeriggio all’ospedale Niguarda di Milano.

L'infermiera in servizio all’Humanitas transitava sulla tangenziale tra Lambrate e Cascina Gobba intorno a mezzanotte e mezzo, quando si è fermate per soccorrere le persone rimaste coinvolte in un incidente.

Una moto guidata da un 26enne, anche lui in gravi condizioni, ha urtato un’auto condotta da un 31enne. L'infermiera è scesa dall’auto per soccorrere i feriti ma è stata a sua volta investita da un’altra vettura condotta da una donna di 65 anni. Portata al Niguarda in gravissime condizioni, è morta nel pomeriggio.

(Unioneonline/L)

