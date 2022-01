Si è conclusa con un blitz in casa la vicenda che ha tenuto, nel pomeriggio di ieri, col fiato sospeso la frazione di Torre del Lago, a Viareggio.

Un uomo di 44 anni si è barricato in casa rifiutandosi di essere sottoposto a un Trattamento sanitario obbligatorio (Tso) e, all’intervento delle forze dell’ordine, è partito dall’interno dell’abitazione un colpo di arma da fuoco che, attraverso la porta, ha ferito un vigile del fuoco.

In casa anche il padre 90enne dell’uomo, e ora sono in corso accertamenti per capire chi dei due abbia sparato.

A sbloccare la situazione è stato l’intervento dei Nocs della polizia di Stato: i vicini hanno sentito una forte esplosione e, poco dopo, sono stati portati fuori dal palazzo il 44enne e il padre.

L'energia elettrica, così come il gas, erano stati sospesi fin dal pomeriggio nell'abitazione.

I due sono stati arrestati con l'accusa di omicidio colposo in concorso e detenzione abusiva di arma da fuoco.

(Unioneonline/v.l.)

