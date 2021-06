Una giovane di 20 anni è ricoverata al pronto soccorso di Voghera, in provincia di Pavia, dopo essere stata colpita da un getto d’acqua mista e candeggina, arrivatole addosso da un’abitazione.

Si pensa a una secchiata d’acqua, tirata da un palazzo da qualche residente della città lombarda esasperato dagli schiamazzi notturni della movida.

A farne le spese è stata la ragazza, che – colpita al volto mentre era in strada – ha subito accusato un forte malessere e bruciore agli occhi.

Poi l’intervento dei soccorritori per il trasporto d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Le forze dell’ordine sono pronte ad aprire un’indagine per risalire al responsabile, ma prima si attende che la giovane migliori e sporga ufficialmente querela.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata