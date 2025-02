Momenti di paura questa sera in un’abitazione a Martiniana Po, in provincia di Cuneo, dove è crollata parte di una casa a seguito dell’esplosione di una bombola di gas. Il bilancio provvisorio è di un morto e due feriti. La vittima è un uomo disabile, che viveva con la famiglia. Due donne, invece, si sono salvate.

Altre tre persone che abitavano nella casa, il marito della più giovane delle donne e i loro due figli, al momento dell'incidente si trovavano fuori: erano usciti per andare a cena in pizzeria. Le sopravvissute sono state tratte in salvo da due vicini, accorsi subito dopo aver sentito l’esplosione, e sono state portate a Torino in elisoccorso per le intossicazioni.

Anche i due che le hanno soccorse sono rimasti feriti e hanno dovuto essere ricoverati all'ospedale di Savigliano. Il marito e i figli di una delle donne, che hanno sentito l’esplosione dalla pizzeria poco lontano, sono stati portati in ospedale in codice verde per lo shock.

