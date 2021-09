Una storia davvero assurda, da romanzo. Per fortuna a lieto fine.

Davide Pecorelli, 45enne imprenditore padre di quattro figli, era scomparso nel nulla da otto mesi. E’ stato ritrovato vivo su un gommone alla deriva nel mare dell’Arcipelago Toscano.

Ancora tanti i punti interrogativi, ma la famiglia può tirare un sospiro di sollievo.

Imprenditore con diversi negozi di parrucchiere tra Umbria e Toscana, Pecorelli era andato a gennaio 2021 in Albania, dove pure ha un negozio. Un viaggio d’affari, e da allora è scomparso.

L’auto che aveva noleggiato all’aeroporto di Tirana è stata trovata bruciata in una zona ai confini col Kosovo e dell’uomo si erano perse le tracce. Nella vettura c’erano anche degli effetti personali dell’uomo e resti di ossa umane.

I giudici albanesi e italiani si sono subito attivati per risolvere il giallo, ma sul tragico destino dell’uomo parevano esserci pochi dubbi.

Ma Davide era vivo: ha fatto perdere le sue tracce, non si sa come è tornato in Toscana, dove ha dormito all’Isola del Giglio per una notte, prima di prendere un gommone con destinazione Isola di Montecristo. Gommone che è andato in avaria, i carabinieri lo hanno soccorso e trasferito sulla terraferma. L’indomani è stato identificato dai carabinieri.

