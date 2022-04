Allarme a Sant’Angelo Limosano, in provincia di Campobasso, per la scomparsa di una bambina.

La piccola, 5 anni, vive in un’abitazione di campagna. Le ricerche sono cominciate ieri sera e sono andate avanti per tutta notte, oggi in tarda mattinata la notizia del ritrovamento, avvenuto a circa 2 km da casa. Ad avvistarla in mezzo alla boscaglia è stato un elicottero della polizia.

Il nonno ha raccontato che la nipote ha soltanto dei graffi e sembra stare bene: “Mi ha riconosciuto e mi ha sorriso”.

Secondo i parenti la bimba, Nicole, avrebbe avvicinato una sedia alla finestra e da lì si sarebbe sporta per uscire, approfittando di un momento di distrazione generale: la mamma l’aveva rimproverata e poi era andata a dare il latte all’altro figlio più piccolo. La finestra è al piano terra e comunque a circa un metro da terra.

Da chiarire i dettagli della vicenda.

