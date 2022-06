È sfuggita al controllo della mamma mentre era in spiaggia insieme alla sorellina a Torre Annunziata (Napoli) e quando è scattato l’allarme sono partite subito le ricerche della bimba di cinque anni. Dopo un paio di ore, un battello della Guardia costiera ha individuato il corpicino in acqua. La piccola, che era ancora viva ma in condizioni critiche, è stata trasferita d'urgenza all'ospedale di Castellammare di Stabia, dove tutti i tentativi di salvarle la vita sono risultati purtroppo vani. Sull'episodio la procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo affidando le indagini ai carabinieri.

La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio.

