Un decreto per il sequestro di una serie di beni del valore di 3,5 milioni di euro è stato eseguito a Malta dalla Guardia di finanza. Destinatario è il legale rappresentate di una società locale che, come emerso dalle indagini, aveva creato a Messina un’organizzazione per esercitare abusivamente l’attività di raccolta delle scommesse on line senza dichiarare ricavi per 85 milioni di euro.

La società, attraverso diversi portali web dedicati, ritenuti riconducibili a plurimi marchi - già colpiti da specifici provvedimenti di inibizione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli -, operava con concessioni rilasciate da Autorità estere ma non valide in Italia e si avvaleva di centri trasmissione dati e punti vendita ricarica. Ditte individuali giuridicamente autonome che agivano in realtà come centri per la ricezione di proposte di scommessa, pubblicizzando il palinsesto della società mandante maltese.

