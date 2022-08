“Ecco due imbecilli prepotenti che si fanno beffa della Città… chiedo a tutti di aiutarci a individuarli per punirli anche se le nostre armi sono davvero spuntate… servono urgentemente più poteri ai Sindaci in tema di sicurezza pubblica! A chi li individua offro una cena!”.

Questo il post su Facebook del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, ad accompagnare un video che immortala la bravata di due giovani che, a bordo di tavole Sup a motore, hanno deciso di cimentarsi nello sci d’acqua tra i canali della Città lagunare, con grandi rischi per se stessi e per i passeggeri dei vaporetti e delle altre imbarcazioni.

Immagini che hanno fatto il giro del web e che hanno suscitato indignazione e polemiche, rinfocolando il dibattito sul turismo incivile, piaga che da sempre affligge le città d’arte e le località balneari italiane durante la stagione estiva.

