Incidente mortale sulla A14 all’interno di una galleria di Grottammare (Ascoli Piceno), nel tratto ascolano in direzione Bologna.

Lo schianto ha coinvolto più mezzi, tra cui un'auto su cui viaggiava una famiglia di origine tedesca e un camion. Secondo le prime informazioni le tre vittime sono un papà e i suoi due figli, grave un quarto ragazzino. «È avvenuto all'altezza del km 300, in corrispondenza di un cantiere di lavoro correttamente installato e segnalato», ha fatto sapere l’Anas. Nel punto dell’impatto si viaggia su una sola carreggiata, per via dei lavori in corso. Uno dei due mezzi ha dunque invaso la corsia di marcia opposta.

Sul posto i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, Polizia Stradale e personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Sul tratto di strada interessato, traffico bloccato e 2 km di coda in entrambe le direzioni.

