«Devo scendere immediatamente da questo aereo». Scena da film su un volo Iberia in partenza da Torino Caselle e diretto a Madrid.

Come racconta il Corriere della Sera, un passeggero ha chiesto concitato a steward e hostess di poter sbarcare, quando il velivolo era già in fase di rullaggio, con i motori accesi, pronto alle manovre per decollare. Aveva ricevuto una chiamata dalla fidanzata, che all’ultimo gli ha chiesto di non partire.

«Fermate tutto, devo scendere, devo scendere», ha urlato. E le hostess, impegnate a spiegare le misure di sicurezza, dopo qualche telefonata lo hanno accontentato. Anche perché l’uomo poteva farlo: «Tutto è avvenuto nella massima tranquillità - spiegano dalla Sagat, la società che gestisce lo scalo torinese -. Ovviamente questo richiede delle tempistiche. Trattandosi di un suo diritto, il passeggero non è stato multato».

L’aereo è poi potuto partire, arrivando a Madrid con un ritardo di un’ora e suscitando qualche rimostranza dagli altri passeggeri.

