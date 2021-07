"Ho ancora la speranza che Saman sia viva. Sono un po' agitato, ma sono pronto a raccontare tutto quello che so". Lo ha detto fuori dal tribunale di Reggio Emilia, a pochi minuti dall'inizio dell'incidente probatorio al quale stamattina è sottoposto come testimone, il 21enne pachistano fidanzato della 18enne connazionale Saman Abbas, scomparsa da oltre due mesi e che si presume essere stata ammazzata dalla famiglia a Novellara, nella Bassa Reggiana, dopo il rifiuto a un matrimonio combinato.

Il giovane è riuscito a dire poche parole, poi la commozione ha preso il sopravvento. A quel punto l'avvocato che lo tutela, Claudio Falleti ha preso la parola: "Il suo stato d'animo è comprensibile per il dolore che si porta dentro il ragazzo. Oggi è un giorno importante per cristallizzare la sua testimonianza e raccontare quello che ha sempre detto finora".

Il legale ha quindi lanciato un appello alle autorità pachistane: "La nostra richiesta principale è chiedere al Paese di cooperare anche per proteggere la famiglia del ragazzo in patria. Il mio scopo è portare i genitori in Italia per farli stare piu tranquilli".

La famiglia del fidanzato aveva ricevuto minacce dagli Abbas affinchè il ragazzo lasciasse Saman.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata