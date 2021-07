Ha fatto irruzione in un negozio di arredamento per rubare e ha picchiato un dipendente.

È finito in manette I.S., 32enne di origini sarde, che ieri cercato di sottrarre all’Euro Casa di Spresiano (Treviso) un prodotto per auto, nascondendo la merce sotto i vestiti.

Giunto all'uscita, è stato scoperto grazie all'antitaccheggio: i dipendenti del negozio l'hanno allora costretto a rientrare nel punto vendita e hanno provato a farlo pagare alla cassa, ma il giovane ha solo perso tempo senza tirare fuori il denaro.

Per questo i titolari hanno chiamato i carabinieri.

Prima dell'arrivo dei militari, però, il ladro ha provato a scappare, con la scusa di uscire a prendere una boccata d'aria.

Poi, all'improvviso si è scagliato contro due lavoratori, che sono riusciti a fatica a bloccarlo, procurandosi diverse ferite. Nella colluttazione uno ha anche ricevuto un pugno in faccia dal ladro.

Il 32enne, invece, ha riportato escoriazioni al piede e graffi sul viso e sulle braccia.

Intervenuti sul posto, i carabinieri di Villorba hanno informato dell'accaduto il Suem 118.

Il giovane sardo è finito in manette.

