Ha acceso il camino, come ogni Natale, per creare un po’ di atmosfera. Non sapeva che proprio lì suo marito aveva nascosto il loro “tesoretto”, buoni fruttiferi per 20mila euro.

Tutti gli anni, racconta l’uomo che vive a Roma, zona Monteverde, prima del 25 dicembre spostava quei buoni, i risparmi di una vita. Aveva deciso di sistemarli nel camino ritenendolo un posto sicuro, al riparo da eventuali ladri, che certo non sarebbero andati a frugare tra cenere e legna.

La moglie era ignara di tutto, e tranquilla ha appiccato le fiamme. «Stavo per svenire quando le ho viste», ha riferito il marito.

A parte il Natale rovinato, c’è la possibilità di rimediare. Forse quel denaro potrà essere recuperato in qualche modo attraverso le Poste.

(Unioneonline/s.s.)

