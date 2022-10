Oltre 160 ore di volo, 1.050 lanci e ben 1.185.000 litri d’acqua scaricati in tre mesi.

Sono i numeri della “battaglia” condotta dal 15 giugno al 30 settembre dagli elicotteri dei reparti Aves dell’Esercito nel corso della Campagna nazionale Antincendi Boschivi, cui ha partecipato anche il 21° Distaccamento permanente “Orsa Maggiore” dislocato a Cagliari.

La flotta (composta anche dai mezzi aerei dai reggimenti Aves di stanza a Rimini, Viterbo e Lamezia Terme) ha operato non solo in Sardegna, ma anche Friuli, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Calabria, assicurando supporto aereo alle squadre di terra impegnate nello spegnimento dei roghi 24 ore su 24.

In azione, gli l’UH-205, l’UH-212, l’HH-412 e l’UH-90, elicotteri multiruolo che per le loro caratteristiche tecniche sono particolarmente indicati anche per l’attività di contrasto agli incendi, mediante l’utilizzo di una benna in grado di trasportare dai 1000 ai 1600 litri di acqua.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata