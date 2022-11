Il pm di Milano Leonardo Lesti ha chiesto una condanna a 4 anni di reclusione per il trapper Baby Gang, nome d'arte del ventenne Zaccaria Mouhib, imputato con rito abbreviato, davanti al gup Anna Magelli, in un procedimento per una serie di rapine che ha coinvolto anche Neima Ezza, ossia Amine Ez Zaaraoui, 20enne, Samy Dhahri, 19 anni, conosciuto come Samy Free, e un 31enne albanese.

Per Neima e Samy Free, la Procura ha ribadito la richiesta di rinvio a giudizio perché hanno scelto il rito ordinario. Per il 31albanese Eliado Tuci, sempre nell'abbreviato, il pm ha chiesto 3 anni e mezzo di reclusione.

L'udienza davanti al gup si chiuderà con le decisioni sui quattro il prossimo 26 gennaio.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata