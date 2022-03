Terribile episodio di violenza urbana a Roma. Un ragazzo di 17 anni è stato rapinato e abusato sessualmente in strada ieri notte. E' accaduto in via Ottaviano di Montecelio, in zona Casal Monastero.

Il ragazzino è stato avvicinato da due coetanei mentre saliva in macchina: i due prima si sono fatti consegnare soldi e cellulare, poi hanno abusato di lui. Infine sono saliti nella sua minicar e si sono fatti portare a casa sua dove lo hanno costretto a consegnare altri 200 euro prima di darsi alla fuga.

Ma i due responsabili, entrambi tunisini di 17 e 18 anni, sono stati arrestati poco dopo dalla Polizia. I genitori della vittima hanno dato l’allarme fornendo modello e numero di cellulare del figlio, i due sono stati rintracciati con la geolocalizzazione e fermati in zona San Giovanni. Sono accusati di rapina aggravata e violenza sessuale.

(Unioneonline/L)

