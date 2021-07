Volti noti e gente comune hanno accompagnato per l’ultimo saluto Raffaella Carrà, morta lunedì a 78 anni.

I funerali si sono tenuti a Roma, nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli. A presenziare anche il sindaco della Capitale Virginia Raggi, oltre al compagno Sergio Japino, l'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini, Milly Carlucci, Massimo Lopez, Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi, Michele Cucuzza, Beppe Convertini e Alessandro Greco.

Per l’artista tantissimi omaggi floreali, fra i quali domina il giallo, suo colore preferito. Fuori dalla chiesta la folla, che ha seguito la cerimonia sul maxischermo, ha applaudito la sua beniamina.

Ieri sera erano ancora tantissimi i fan in fila alla camera ardente in Campidoglio per rendere omaggio alla conduttrice, cantante e ballerina.

