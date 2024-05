Un carico di marijuana, del peso di oltre 442 chilogrammi, è stato intercettato al porto di Civitavecchia dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma e dal personale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Arrestato un autotrasportatore bulgaro per l'ipotesi di reato di traffico internazionale di stupefacenti.

La partita, trasportata su un autoarticolato proveniente da Barcellona diretto in Bulgaria, era occultata tra bobine di carta per uso industriale e articoli per la casa, davanti ai quali Jackpot, uno dei cani antidroga in dotazione al Gruppo GdF di Civitavecchia, ha subito manifestato il suo interesse, orientando con successo l'azione delle Fiamme Gialle e dei funzionari del locale Ufficio delle Dogane.

La droga avrebbe fruttato, una volta raggiunta le piazze di spaccio, ricavi per quasi 4 milioni e mezzo di euro.

Nei giorni scorsi erano stati bloccati nei porto di Civitavecchia due carichi di hashish e marijuana per complessivi 340 kg di droga.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata