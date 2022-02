Tragedia a Torino, dove un bambino di 15 mesi è morto precipitando dall'ottavo piano di un palazzo di via Pacini.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i carabinieri, che hanno dato il via alle indagini per capire le cause della tragica caduta. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di una fatalità.

Il piccolo era a casa dei nonni sarebbe caduto da una finestra del soggiorno, dopo essersi arrampicato su un divano. In quel momento era con la nonna materna e una zia.

"Era un bellissimo bambino. Veniva lasciato dai nonni perché i genitori lavorano - racconta una vicina - Stavo rientrando da fare la spesa, ho sentito delle urla e mi hanno detto cos'era accaduto". La famiglia, di origini magrebine, è composta, dicono i vicini, "da bravissime persone".

Analogo incidente anche a Quarto, nel Napoletano, dove un bimbo di tre anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Santobono, dopo essere caduto, ieri pomeriggio, da una finestra del secondo piano della sua abitazione in via Casalanno.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti il piccolo avrebbe perso l'equilibrio sporgendosi da una finestra di casa, probabilmente utilizzando come scalino un secchio capovolto.

