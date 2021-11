Sta per terminare l’ondata di maltempo che da giorni colpisce l’Italia. Fino a domani si farà sentire l’influenza del vortice ciclonico, poi tornerà l’alta pressione delle Azzorre e quindi il sole, con qualche nube, in Sardegna, al Nord e su gran parte delle regioni tirreniche, in particolare Toscana e Lazio.

Per qualche ora resta il cielo coperto, con precipitazioni varie.

Sui versanti adriatici e sul resto del Sud peninsulare sono previsti rovesci e locali temporali. Non si escludono improvvise trombe marine che occasionalmente potrebbero toccare terra.

Ma per tutto il weekend rimarrà l’alta pressione: tre giorni di tempo asciutto, in gran parte soleggiato, con nebbie fitte e diffuse sulla Pianura Padana.

Le previsioni per oggi parlano di cielo coperto al nord, al centro e qualche pioggia anche in Sardegna; domani precipitazioni scarse sulle regioni adriatiche e forti su Abruzzo e Molise.

Venerdì a tratti soleggiato e nel fine settimana cieli sereni.

Fino alla mezzanotte di oggi comunque resta l’allerta di livello giallo sul Campidano per rischio idraulico. In giallo anche le zone Flumendosa-Flumineddu e Gallura.

In via precauzionale – informa il Comune di Cagliari -, “gli orari di apertura e chiusura al pubblico dei parchi e delle aree verdi comunali di Cagliari potrebbero subire delle modifiche localizzate dell'ultimo minuto, di pari passo con l'evoluzione dell'allerta”.

