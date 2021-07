Si trovano ricoverati in rianimazione all'ospedale Carlo Poma di Mantova i due uomini picchiati, nella notte tra giovedì e ieri, nel piazzale di un centro commerciale alle porte della città lombarda.

Secondo le prime informazioni, il 35enne italiano e il 23enne di nazionalità albanese sarebbero stati vittime di un vero e proprio agguato.

Il più giovane sarebbe in pericolo di vita, mentre per l'italiano ci sarebbe qualche speranza in più, anche se il quadro clinico rimane molto grave.

I carabinieri hanno aperto un’indagine sul fatto e stanno mantenendo il massimo riserbo sulla dinamica, sulle modalità e sui motivi del pestaggio.

Si ipotizza un regolamento di conti.

I militari starebbero inoltre vagliando le immagini registrate dalle telecamere del centro commerciale, anche se l'agguato è avvenuto in una zona defilata del piazzale, lontano dall'occhio elettronico.

Sembra che i due siano stati invitati a un appuntamento da una telefonata ricevuta mentre si trovavano in un bar.

Una volta raggiunto il piazzale del centro commerciale, che dista pochi chilometri dalle loro case, i due si sarebbero trovati di fronte a quattro-cinque persone che li hanno aggrediti a colpi di mazze da baseball (una è stata trovata poco distante dal luogo dell'aggressione) e ridotti in fin di vita. Il magistrato ha aperto un fascicolo contro ignoti per l’ipotesi di reato di tentato omicidio.

