Occhio ai parcheggi riservati alle donne in gravidanza e ai genitori con bebé a bordo. Ci saranno multe salate a chi li occuperà indebitamente.

Sono alcune delle novità più rilevanti del nuovo Codice della strada approvato oggi in Consiglio dei ministri.

Il decreto introduce anche interventi per migliorare i servizi di trasporto, agevolare gli investimenti per le infrastrutture e la sicurezza. E istituisce il "Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità" (Cismi).

Firmato dal ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, il nuovo decreto introduce gli "stalli rosa", posteggi riservati alle donne incinte e ai genitori con figli fino a due anni, e la facoltà per i Comuni di riservare posti di sosta, a carattere permanente o temporaneo, oltre che ai veicoli adibiti al trasporto delle persone con disabilità, anche ai veicoli elettrici, a quelli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite e al trasporto scolastico.

Le sanzioni per il parcheggio selvaggio si fanno ancora più salte. Raddoppiate le multe per chi occupa gli stalli per disabili, ora comprese tra i 186 e i 672 euro.

Sanzioni più salate anche per chi sosta nelle aree perdonali.

Per quanto riguarda invece il trasporto pubblico locale, alle prese con il covid e con la ripartenza delle attività lavorative e didattiche, le Regioni potranno utilizzare una quota delle risorse assegnate dal Governo per erogare servizi aggiuntivi anche per potenziare i controlli.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata