La fuga di gas alla base dell’esplosione avvenuta ieri sera a Ravanusa, nell’Agrigentino, è ancora l’ipotesi più probabile per il crollo della palazzina di quattro piani di via Galilei. L’ultimo bilancio parla di quattro morti – due donne e un uomo accertati, per la quarta vittima non sono state date ulteriori informazioni – e cinque dispersi. Sette invece le persone estratte vive da sotto le macerie.

La deflagrazione potrebbe essere stata innescata dall’ascensore, hanno spiegato i Vigili del fuoco che insieme alla Protezione civile e alle forze dell’ordine stanno ancora cercando di recuperare i sopravvissuti in quello che è stato definito “uno scenario di guerra”. Gli inquilini tratti in salvo parlavano con i soccorritori da sotto i cumuli di masserizie e una volta individuati sono stati soccorsi. Anche altri immobili sono rimasti danneggiati.

Sulla tragedia è stata aperta un’inchiesta, ma l’urgenza è ora quella di scavare senza sosta.

Il gas si pensa abbia saturato il sottosuolo forse per la rottura di un tubo provocata dal maltempo, per Italgas però pochi giorni fa i controlli sono stati fatti e non è stata rilevata alcuna perdita. Si tratta di un impianto che ha almeno dieci anni e quella interessata è una zona soggetta a frane e smottamenti.

