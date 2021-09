Dalle prime luci dell'alba è in corso un'operazione condotta dai militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Catanzaro e del servizio centrale investigazione criminalità organizzata della Guardia di finanza di Roma, coordinati e diretti dalla Dda di Reggio Calabria per l'esecuzione, in diverse regioni, di 57 misure cautelari nei confronti di esponenti di un'organizzazione criminale dedita all'importazione in Italia di cocaina dal Nord-Europa e dalla Spagna.

In corso sequestri di beni per un valore di oltre 3,7 milioni di euro.

Tra gli arrestati ci sono esponenti di cosche della 'ndrangheta attive nella provincia di Reggio Calabria.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata