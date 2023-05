Proseguono le indagini sul tragico naufragio avvenuto nel weekend sul Lago Maggiore, tra Lisanza e Sesto Calende, dove una barca si è ribaltata a causa di una tromba d’aria.

Da quanto si è appreso, due delle quattro vittime erano dipendenti dei Servizi segreti: si tratta di Claudio Alonzi di 62 anni - coniugato e padre di due figli - e Tiziana Barnobi di 53 anni, coniugata e madre di un figlio ancora minorenne.

I due si trovavano in zona per partecipare ad un incontro conviviale organizzato in occasione del festeggiamento del compleanno di uno della comitiva.

Nell’incidente nautico ha perso la vita anche Shimoni Erez, 60 anni, ex appartenente alle forze di sicurezza israeliane (avrebbe militato nel Mossad) in pensione.

La quarta vittima è una donna russa di 50 anni, moglie dell'armatore dell’imbarcazione.

