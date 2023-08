Volevano fare il bagno vestite, come prescrive la loro religione, ma sono state attaccate dagli altri bagnanti.

Succede vicino al triestino Lido Pedocin, l'unico in Europa dal 1903 dove un muro divide gli uomini dalle donne con bambini. Un gruppo di donne musulmane stava per entrare in acqua, nella sezione femminile, quando gli altri villeggianti le hanno aggredite: «Qui vestite il bagno non ve lo fate».

I toni si sono alzati sempre di più, tanto che sul posto è dovuta intervenire la security dello stabilimento per tentare di riportare la calma.

«Il problema non è che vengano a fare il bagno con gli abiti ma il fatto è che con quegli abiti se ne sono andati in giro ovunque e sono andate a passeggio per tutta la città, non è igienico», ha spiegato una signora, che non si dice razzista: «Piuttosto una persona pulita».

Non sono mancati bagnanti che hanno difeso il gruppo di donne musulmane, appellandosi al «diritto costituzionale di fare il bagno come si vuole» e ricordando la libertà di religione. Ma le seguaci dell’Islam, alla fine, se ne sono andate comunque.

(Unioneonline/D)

