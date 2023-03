Una donna di 52 anni, Rosalba dell'Albani, è stata uccisa a coltellate. Per l’omicidio è stato arrestato dai carabinieri il cognato, Mariano Barresi, 66 anni.

Il fatto è avvenuto la notte scorsa a Giarratana, in provincia di Ragusa, nell’abitazione dell’anziana madre della vittima, dove la donna si trovava per accudirla di notte. La 52enne è la moglie di un brigadiere dei carabinieri in servizio nella città siciliana. Al momento si indaga per ricostruire il movente del delitto, che potrebbe essere collegato a precedenti liti familiari. L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Ragusa.

