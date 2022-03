Un uomo morto e una donna in condizioni gravissime sono stati ritrovati stamattina nella periferia di Caporiacco di Colloredo di Monte Albano (Udine). Lui, 72 anni, viveva nella zona, lei – molto più giovane – sarebbe di origine straniera.

Al momento non è chiaro cosa sia accaduto. Dai primi rilievi svolti dai carabinieri che indagano nel massimo riserbo, sono stati entrambi colpiti da spari.

L'allarme è stato lanciato attorno alle 9.30: sul posto sono stati inviati l'elicottero sanitario e un'ambulanza. Per il 72enne non c'è stato nulla da fare, mentre la donna è stata stabilizzata e trasferita in condizioni disperate nel reparto di Terapia Intensiva di Udine.

