Non si avevano più sue notizie da 6 giorni, da quella domenica 28 aprile in cui è stato agganciato per l’ultima volta il suo telefonino, poi risultato spento e con i profili social disattivati. Milena Santirocco, 54enne di Lanciano, è stata ritrovata ieri sera a Castel Volturno. La sorpresa dopo quasi una settimana di ricerche sul lungomare abruzzese. Lì era stata individuata la sua auto, con una gomma forata da un chiodo. Ma il suo non sarebbe stato un allontanamento volontario, così come ha raccontato alla polizia. La donna – stando al suo racconto choc – sarebbe stata infatti rapita da due uomini che «hanno provato ad uccidermi».

Questa mattina la coreografa e insegnante di ballo e fitness ha dovuto spiegare al pm di Vasto quanto le è accaduto. Per la sua scomparsa è stato aperto un fascicolo contro ignoti per sequestro di persona. Ieri sera ai primi soccorritori di Castel Volturno, una barista a cui ha chiesto di avvisare i due figli che era viva, ha raccontato la sua storia. Nelle ultime ore è emerso anche che alla fine dello scorso anno la donna si era rivolta a un esorcista perché – come raccontato il sacerdote – aveva trovato «oggetti non belli nei quattro angoli della sua palestra» e voleva una benedizione.

Sulla vicenda indaga la polizia del Commissariato, che dovrà trovare riscontri. Nessun commento sulla testimonianza resa da Milena è stato fatto dal pm. Nei prossimi giorni si continuerà a investigare per chiarire meglio i contorni del caso.

(Unioneonline/v.f.)

