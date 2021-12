Grande paura a Milano per un rogo divampato all’interno dell'hotel Michelangelo, nei pressi della Stazione Centrale.

La struttura era tra quelle adibite a Covid hotel nella prima fase dell'emergenza.

Sul posto, dopo l'allarme lanciato attorno alle 13.45, sono accorsi i vigili del fuoco e il 118, ma l'intervento dei soccorritori non si è reso necessario. L'hotel infatti risulta disabitato e al suo interno - è stato riferito – al momento in cui si sono sprigionate le fiamme c'erano solo otto operai, che sono riusciti a mettersi in salvo e risultano incolumi.

La strada, adiacente a piazza Luigi di Savoia, è stata chiusa dalla Polizia Locale.

Secondo quanto si apprende, le fiamme si sono sviluppate nella tromba di uno degli ascensori che ha sostanzialmente causato un effetto “canna fumaria”, con una densa colonna di fumo nero visibile da alcuni chilometri di distanza.

(Unioneonline/v.l.)

