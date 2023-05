«Tutta l'Italia vi è vicina e non sarete soli nella ricostruzione che deve essere veloce». Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando da Forlì, dopo la visita nelle zone alluvionate della Romagna.

«Questa è una piazza che ha visto tanti momenti importanti e questo è un momento impegnativo e difficile. Ho visto quanto ci sia da riprendere con coraggio ed impegno e so che ce la farete perché questa è la volontà di queste contrade. Tutta l'Italia vi è vicina e non sarete soli nella ricostruzione che deve essere veloce. C'è l'esigenza che si rilanci. È un'esigenza nazionale e potete essere certi che ci sarà tutto l'appoggio costante», ha aggiunto il Capo dello Stato.

Ancora: «Questo è un momento impegnativo, difficile. Ho visto tante ferite del territorio. So bene quanto, per quanto riguarda molte abitazioni, molte aziende, le strade, sia da riprendere con coraggio e decisione per rilanciare la vita comune».

La visita di Mattarella è cominciata dalla piccola Modigliana, dove il presidente della Repubblica è stato accolto da un bagno di folla. Nel piccolo borgo devastato dalle frane, il Capo dello Stato ha percorso le vie del centro storico insieme al sindaco Jader Dardi, che in fascia tricolore gli ha mostrato le zone danneggiate. Durante il giro per le vie del paese, Mattarella ha salutato cittadini che gli hanno tributato applausi e ovazioni. Prima di arrivare aveva sorvolato la zona.

Dopo il discorso a Forlì, il presidente si è spostato a Cesena.

