E' morta dopo dieci anni di coma Brigitte Steger. Nel 2012 fu massacrata a martellate dal marito Paul Johann Oberkofler.

I fatti sono successi in Alto Adige, all’epoca la donna aveva 42 anni ed era madre di tre figli. La donna, dopo la brutale aggressione, è finita in ospedale e non ha mai più preso coscienza. Era ricoverata in un centro specializzato in Alto Adige, dove oggi è morta.

Lui invece si è suicidato nel 2016: si trovava in una struttura psichiatrica nel veronese e aveva appena appreso la notizia che la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza di secondo grado e di conseguenza anche la riduzione di pena da 18 a 10 anni.

Oberkofler sarebbe perciò dovuto tornare in carcere, in attesa di un nuovo pronunciamento della Corte di Appello di Trento. Così decise di farla finita.

