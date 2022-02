L’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto potrebbe presto essere rivisto.

Lo ha anticipato Franco Locatelli, coordinatore del Cts: “Vediamo in funzione dei numeri – ha spiegato in tv -, ma la fine di febbraio è una possibilità”.

Il tutto, ha chiarito, è legato all’andamento della curva epidemiologica del coronavirus in Italia “e in base a quello si potrebbe si deciderà se anticipare o posticipare".

Locatelli ha inoltre commentato le novità degli ultimi giorni, in particolare quelle sulla semplificazione delle regole Covid a scuola.

In generale i riscontri sono positivi, pur “senza escludere” la possibilità di una quarta dose di vaccino.

All'inizio della primavera, inoltre, potrebbe essere a disposizione in Italia il siero per la fascia di età 0-5 anni: anche in questo caso saranno previste due dosi e ci sarà un dosaggio "ulteriormente ridotto" rispetto a quello che viene proposto per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. "Direi che potrebbe essere ragionevole - ha detto Locatelli - ipotizzare l'orizzonte dell'inizio della primavera per avere questi vaccini a disposizione, dopo che le agenzie regolatorie avranno dato il via libera".

(Unioneonline/s.s.)

