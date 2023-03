I cadaveri di una coppia di coniugi tedeschi, che soggiornava lungo tempo in Toscana, sono stati scoperti nella loro casa di Boccheggiano (Grosseto).

Da giorni il figlio non riusciva più a contattarli dalla Germania. L'uomo aveva 82 anni, la moglie 72. Secondo le prime ricostruzioni, a causare il decesso dei due potrebbero essere state le esalazioni da monossido di carbonio. I corpi, in avanzato stato di decomposizione, sono stati trovati in cucina. La procura di Grosseto ha disposto le autopsie. Sul caso indagano i carabinieri. Non risultano segni di violenza, ma non si esclude nessuna ipotesi.

La coppia aveva acquistato un podere nel territorio di Montieri, nella zona nota per le miniere di Boccheggiano. Di solito soggiornava nell’abitazione nei mesi estivi. Oltre al figlio, anche i proprietari confinanti, che li conoscevano, avevano contattato le forze dell’ordine perché i due anziani non rispondevano al telefono.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata