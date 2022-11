Sarà sottoposto a procedimento disciplinare l’agente di polizia in servizio alla Squadra volante della Questura di Rieti che ha colpito un 25enne rumeno con un manganello durante le concitate fasi di un arresto.

Il poliziotto è stato ripreso da alcuni passanti nel centro storico del capoluogo reatino. Stava intervenendo assieme ad altri colleghi, dopo che era stato segnalato un giovane che danneggiava auto in sosta.

«In riferimento ad un video che riprende il momento del controllo - riferisce la Questura di Rieti -, sebbene sia evidente che il soggetto è in stato di forte alterazione, uno degli operanti utilizza lo sfollagente in dotazione; per tale comportamento è già stata avviata un'inchiesta disciplinare a suo carico ed è stata informata l'autorità giudiziaria».

Intanto il 25enne rumeno, che si era anche denudato, è stato arrestato dalla Polizia «per i reati di danneggiamento aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione».

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata