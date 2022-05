Un messaggio di ringraziamento, inviato in occasione del Primo Maggio, ai lavoratori dell’ospedale che hanno contribuito a salvare la vita a lei e alle sue figliolette.

È quello inviato da una 45enne gallurese, che lo scorso 10 gennaio è dovuta volare d’urgenza con un aereo dell'Aeronautica militare dalla Sardegna all’Abruzzo, precisamente a Chieti.

Come riferisce la stampa locale, la 45enne era alla 26esima settimana, incinta di tre gemelle e, poiché una delle bimbe era in sofferenza, era stata ricoverata prima all’ospedale di Sassari e poi, dopo il trasferimento d’urgenza, all’ospedale Santissima Annunziata di Chieti.

Qui, la sera stessa del ricovero, una delle gemelline non riesce a farcela, ma i medici, gli infermieri e tutto lo staff dell’ospedale iniziano a prodigarsi per salvare la vita alle altre due. E così, dopo altre quattro settimane, con parto cesareo, la donna dà alla luce le sue figliolette, che da subito hanno lottato – ha raccontato la mamma – “come vere e proprie guerriere”. E anche lei ha combattuto, assistita e confortata nell’ospedale teatino, dopo essere stata colpita da un’emorragia.

Giorni duri e difficili, giorni di paura e apprensione, ma che sono trascorsi nella vicinanza dell’affetto di molte persone, compresi due anziani di Chieti che, leggendo la notizia del trasferimento d’urgenza, hanno deciso di dare alla coppia sarda tutto il loro supporto.

Ora, tornata finalmente in Sardegna con la famiglia, la 45enne, grata di tanto affetto, professionalità e solidarietà, ha voluto omaggiare, in occasione della Festa dei Lavoratori, “il personale medico e non dei reparti di Terapia intensiva neonatale e di Ostetricia e ginecologia che, in tutto il periodo in cui siamo state ricoverate, prima io e poi le nostre bambine, si è preso cura di noi con dedizione, mostrando di essere tutti, nessuno escluso, persone che fanno del proprio lavoro una missione. A Chieti – prosegue il messaggio – abbiamo trovato una enorme competenza da parte di chi lavora con passione e dedizione: un’eccellenza nella quotidianità”.

(Unioneonline/l.f.)

