Violente piogge si abbattono sul Comasco da circa 24 ore. La conseguenza sono state frane e paesi isolati con grandi disagi alla popolazione ma per il momento nessun ferito.

La Polizia locale, dato che secondo le previsioni arriveranno nuovi temporali, invita tutti a non uscire di casa se non per casi di stretta necessità e a non avventurarsi in luoghi a rischio.

I torrenti che scendono dalle montagne sopra il lago sono tutti ingrossati a dismisura ed esondano invadendo le strade: numerose le auto trascinate dalla corrente verso valle. Le cascate che di solito scaricano acqua ora sono piene di fango.

Sessanta sono stati gli interventi portati a termine oggi dai Vigili del fuoco. I danni maggiori sono quelli alla Statale 340 Regina, interrotta in più punti.

A Brienno, il Comune più colpito, una frana ha causato una fuga di gas lungo la strada statale 340 in direzione di Argegno. Lo smottamento ha bloccato 50 persone all'interno delle proprie abitazioni. Sempre a Brienno una anziana, bloccata in casa, è stata soccorsa e portata al sicuro, mentre è si è proceduto all'evacuazione di una persona affetta da Sla e della sua badante, rimaste bloccate da una frana nel loro appartamento. A Cernobbio evacuati due condomini minacciati dall'esondazione del torrente Breggia.

"La Regione Lombardia assicurerà le risorse necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza delle aree interessate - ha detto l'assessore alla Protezione Civile, Pietro Foroni che ha effettuato oggi un sopralluogo tra Cernobbio e Blevio -. Invieremo al Governo la richiesta di stato di emergenza non solo per il Comasco, ma anche per Val Chiavenna, il Comune di Gallarate e alcune zone del basso Mantovano".

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata