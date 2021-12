Ha atteso che il proprietario della casa uscisse per andare a fare il vaccino anti-Covid. Poi è entrato in azione, facendo razzia. Ma all’hub vaccinale le cose sono andate veloci e così l’inquilino è tornato in tempo per coglierlo sul fatto, bloccarlo e farlo arrestare. È accaduto a Busto Arsizio, in provincia di Varese, il giorno di Santo Stefano.

Secondo quanto riferito dalla stampa locale, a finire in manette è stato un 62enne di origine sarda, che ha provato a derubare un 60enne, approfittando della sua assenza per andare a fare la terza dose.

Come detto, il 60enne è tornato prima del previsto e ha sorpreso il ladro sulle scale, con uno zaino dove era riuscito a infilare gioielli, scarpe e anche del cibo. A quel punto lo ha fermato usando anche le cattive, allertando poi i carabinieri.

Processato per direttissima, il 62enne, che ha accusato il 60enne di avergli procurato una frattura alle costole nel momento della colluttazione, ha spiegato al giudice di aver agito per bisogno, in quanto rimasto in povertà “nonostante abbia un figlio prete”.

Il processo è stato poi aggiornato e il 62enne sardo proverà a chiedere il patteggiamento.

(Unioneonline/l.f.)

